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Sivil Toplum Akademisinin ilk mezunları sertifikalarını Başkan Zolan’dan aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Sivil Toplum Akademisi ilk eğitimini tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Sivil Toplum Akademisi ilk eğitimini tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 37 kursiyere sertifikalarını verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin kentteki sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeleri, ağlarını güçlendirebilmeleri ve doğru bilgiyi üretebilmeleri ve aralarındaki iletişimi güçlendirip işbirliğini artırmaları amacıyla hazırladığı Sivil Toplum Akademisi, "Gönüllülük ve Katılım" adlı ilk eğitim programını tamamladı. 14 saatlik eğitimlerini tamamlayan 37 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde düzenlenen sertifika törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

“Hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sivil Toplum Akademisi’nin büyük bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek, "Sizler sivil toplum kuruluşlarında insanlarımız için gayret ve fedakarlık gösteren kişilersiniz. Bu eğitimleri uzmanından ve etkili bir şekilde alarak bilgi sahibi olmak önemli. Çünkü bu eğitimler işimizi kolaylaştırır, hızımızı artırır, etkimizi yükseltir. Sizleri tebrik ediyorum. Bu eğitimler sürecek ve katılım da artarak devam edecek. Denizlimize hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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