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Sivrihisar huzur evi devir teslimi yapıldı

07.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Sivrihisar Belediyesi ve Sivrihisar halkının destekleri ile ilçeye yapılan Nasreddin Hoca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Huzur Evi, Sivrihisar Belediye Başkanı ve Huzur Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.Sivrihisar İlçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen törende Başkan Yüzügüllü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Beytullah Tarhan ile devir protokolü imzalayarak devir teslim işlemini gerçekleştirdi.

Sivrihisar Belediyesi ve Sivrihisar halkının destekleri ile ilçeye yapılan Nasreddin Hoca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Huzur Evi, Sivrihisar Belediye Başkanı ve Huzur Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.
Sivrihisar İlçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen törende Başkan Yüzügüllü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Beytullah Tarhan ile devir protokolü imzalayarak devir teslim işlemini gerçekleştirdi. Başta Sivrihisar Belediye Başkanı ve aynı zamanda Huzur Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün katkılarıyla, ilçe hayırseverlerinin bağış ve destekleri ile Sivrihisar’a kazandırılan “HUZUR EVİ” T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.

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