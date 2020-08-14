YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Sivrisinek mücadelesi kesintisiz sürüyor

Sivrisinek mücadelesi kesintisiz sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, yaz aylarında en çok şikayet konusu olan sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, yaz aylarında en çok şikayet konusu olan sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Dere yatakları, su birikintileri gibi ana üreme alanlarının yanı sıra konut bölgelerindeki inşaat, lastik yığını gibi münferit alanlarda da vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ilaçlama çalışmaları titizlikle yerine getiriliyor.
Mart ayından bu yana larva, uçkun ve vektör mücadelesini aralıksız sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, genel üreme alanları daralan zararlıların küçük su birikintilerinde çoğalmaya başlamasıyla ilaçlama çalışmalarını bu alanlara yönlendirdi.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından inşaat alanlarında oluşan su birikintileri, açık alanlarda istiflenen eski otomobil ve traktör lastikleri, açıkta bırakılan varil vb. araç gereçler, binaların bodrumlarında oluşan birikintiler gibi durgun su barındıran her noktada ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Durgun su birikintilerinde hızla ürüyor
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından yapılan duyuruda, sivrisinek ve diğer zararlıların göletler, bataklıklar, su havzaları, sulama kanalları, su kuyuları, fosseptikler, doğal çukurlarda biriken yağmur suları gibi genel üreme alanlarının yanı sıra inşaat temelleri, binaların bodrumları, açık bırakılan rögar ağızları, kullanılmayan ve açık alanda muhafaza edilen eski lastikler, su dolu variller, kova ve kaplar gibi araç gereçler, kullanılmayan süs ve bahçe havuzları gibi su birikintilerinde üreme eğiliminde olduğu ifade edildi.

Vatandaşlara çağrı
Yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının tek başına yeterli olmayabileceği, vatandaşların durgun su birikintisi meydana getirebilecek alanları kendi çevrelerinde olabildiğince engellemeleri, mevcut alanları belediye yetkililerine ileterek olası üreme noktalarının bertaraf edilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:12
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Ayça Eczanesi
Cerkezkoy
Erdirik Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
İlke Eczanesi
Corlu
Zafer Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Duygu Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karakol inşaatı yükseliyor

Karakol inşaatı yükseliyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.