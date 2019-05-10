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Sixers ve Blazers serileri son maça taşıdı

NBA HABERLERİ  | 10.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors'ı 112-101 yenen Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'ı 119-108 mağlup eden Portland Trail Blazers, yarı final serilerini 3-3'e getirdi.

Sixers ve Blazers serileri son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde rakiplerini mağlup eden Philadelphia 76ers (Sixers) ile Portland Trail Blazers, serileri 3-3'e getirerek final maçına taşıdı. NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Philadelphia 76ers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 112-101 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi.

Sixers'ta Jimmy Butler 25 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Ben Simmons 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Joel Embiid 17 sayı ve 12 ribaunt, Tobias Harris ise 16 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Raptors'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, Pascal Siakam 21 sayı ve 6 ribauntla mücadele etmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Tur atlayacak takımın belirleneceği serinin final maçı, Raptors'ın sahasında oynanacak.

BLAZERS DA SERİYİ EŞİTLEDİ

Batı Konferansı yarı final serisi altıncı karşılaşmasında Portland Trail Blazers, ağırladığı Denver Nuggets'ı 119-108 mağlup ederek seriyi 3-3'e eşitledi. Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı ve 5 asist, CJ McCollum 30 sayı ve 6 ribaunt, Rodney Hood 25 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist, Jamal Murray 24 sayı ve 10 ribaunt, Paul Millsap 17 sayı ve 6 ribauntluk performans sergiledi. Batı Konferansı'nda finalist, Denver'da oynanacak 7. maç sonrasında belli olacak. NBA play-off'larında yarın Houston Rockets-Golden State Warriors maçı oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Konferansı toronto raptors philadelphia 76'ers Batı Konferansı

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