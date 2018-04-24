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Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Kanal D'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Siyah Beyaz Aşk için final kararı alındığı iddia edildi. Dizilerin bir bir reyting canavarına yenildiği günümüzde son kurban Siyah Beyaz Aşk dizisi oldu.

Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?

Kanal D’nin kendi yapımcısı olduğu Siyah Beyaz Aşk dizisi için final kararı alındı. D Productions imzalı dizi için final kararının alınmasına sebep olarak reyting düşüşü gösterildi.

SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİNİN HİKAYESİ
Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!

Ferhat, peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duyar. Kendini insanları iyileştirmeye adamış olan doktor Aslı ile yolları bu sebeple kesişir. Hayatta asla yan yana gelemeyecek, siyahla beyaz kadar zıt iki insan. Aslı, zorla alıkonulduğu çiftlikte baskı altında yaralı bir adama hayat vermeye çalışırken görmemesi gereken bir şey görür. İyilik meleği sandığı, Ferhat'ın dayısı Namık'ın aslında bir katil olduğuna tanık olur. Artık Aslı'nın yaşaması imkansızdır. Namık tarafından ölüm fermanı imzalanır. Ferhat tam Aslı'yı öldüreceği sırada ona yaşaması için bir şans tanır. Tek bir şartla… Aslı'nın hayatını değiştirecek bir şartla. Bu “şart” hem Aslı'nın hem de Ferhat'ın hayatını kökünden değiştirecektir.

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Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk final

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