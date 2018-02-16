Siyah İnci neden final yaptı? Siyah İnci 20. son bölüm (Final Bölümü) izle!

Siyah İnci dizisi final bölümü ile ekranlara veda etti. Siyah İnci, birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı ile Vural’ın (Berk Hakman ) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması sonrasında başlarında geçen hikayeyi anlatıyordu. Vural, Hazal'ı elde etmek için onu bayıltığı gün, kendisiyle evlenmesi için iğfal ettiği yalanını uydurur. Gerçeklerin ortaya çıkması ile Hazal, Vural'dan boşanır. Fakat Vural bunu kaldıramaz ve Siyah İnci final bölümünde Hazal'ı rehine alır. Dizinin sonunda ise Ebru ile Vural'ın son halleri ise içler acısıydı. İşte Siyah İnci finalindeki o sahne...

Siyah İnci 20. bölümü ile final yaptı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel'in oynadığı Siyah İnci final bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler, 20 bölüm sonrasında Siyah İnci'nin neden final yaptığını öğrenmek istiyorlar. Peki Siyah İnci son bölümde neler oldu? Hazal ile Kenan kavuşabildiler mi? Hazal, Vural'dan nasıl kurtuldu? Ebru intihar mı etti? Siyah İnci son final bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.





SİYAH İNCİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Siyah İnci dizisi dün final bölümü ile ekranlara veda etti. Dizinin izleyicileri de neden final yaptığını merak ediyor. Dizinin final yapması ile ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumların ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. Ama Hande Erçel'in oyunculuğu nedeniyle final yaptığı şeklinde iddialar var. Dizinin final yapacağı haberini yapımcı Faruk Turgut duyurdu. Yapımcı Faruk Turgut, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "Siyah İnci 20. bölümde final yapacaktır..." ifadelerini kullandı. Ama reytinglerin memnun etmemesinden mi yoksa söylendiği gibi oyunculuktan mı gerçek nedeni bilinmiyor. Siyah İnci final bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Siyah İnci final bölümü izle

SİYAH İNCİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, Hazal'ın onu kaçırıyor olmasına anlam veremez. Hazal ise Kenan'dan duymak istediklerini duyana kadar onu bırakmaz. Hazal'ın soruları ve anlattıkları karşısında Kenan ne diyeceğini nasıl davranacağını bilemez.

Ebru'nun planları tam da istediği gibi devam etmektedir. Bu yüzden Sinan'ı istediği gibi oynatabildiğine artık inanan Ebru, Sinan'ın üzerine gittiği gerçeklerden nasıl sıyrılacağını bilemez.Cenevre'ye gitmeden önce Kenan'la son kez yemeğe çıkan Irmak, geceyi teknede geçirmek ister. Kenan Irmak'ın bu isteği karşısında ne yapacağını bilemez.Vural, Hazal'dan ayrılmış olsada ondan vazgeçmediğini her fırsatta belli etmektedir. Vural, Hazal'dan vazgeçmediğini ve asla vazgeçmeyeceğini herkesi korkutacak bir pşlanla gösterir.

Hazal, Kenan'a olan aşkını artık belli etmekten kaçmaz. Bir sabah hazırladığı kurabiyelerle Kenan'a sürpriz yapmak için tekneye giden Hazal, beklemediği bir manzarayla karşılaşır.

Oyuncu Kadrosu:

Kenan: Tolgahan Sayışman

Hazal: Hande Erçel

Vural: Berk Hakman

Canan: Neriman Uğur

Aziz: Hüseyin Avni Danyal

Ahmet: Burak Altay

Melek: Yeşim Büber

Sinan: Mehmet Mehmedof

Ebru: Melis Sezen

Ece: Çağla Demir