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  4. Siyaset Akademisi’nin 19.’su başlıyor

Siyaset Akademisi’nin 19.’su başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 2008 yılından bu yana devam eden Siyaset Akademisi’nin 19.’sunun başlayacağını söyledi.AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, şuana kadarki müracaatlardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek; "Kısmet olursa Şubat ayının başında başlamasını planladığımız Siyaset Akademisi programı 19.

Siyaset Akademisi’nin 19.’su başlıyor

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 2008 yılından bu yana devam eden Siyaset Akademisi’nin 19.’sunun başlayacağını söyledi.
AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, şuana kadarki müracaatlardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek; "Kısmet olursa Şubat ayının başında başlamasını planladığımız Siyaset Akademisi programı 19. sefer başlıyor. 2008 yılından beri devam eden bir sürecin kısmet ederse 19.’sunu hep beraber tüm Türkiye’de 38 ilimizde başlatacağız. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda amacımız; insanımızın bu sürece dahil edilmesi, şehrimizde bu konuda katılımı sağlamak ve siyasete katılımı sağlamak noktasında partimizin gerçekleştirdiği ve tüm Türkiye’de yankı bulmuş faaliyeti inşallah başlatıyoruz. Türkiye’de bundan önceki yapılan çalışmaların toplamında 70 binin üzerinde katılımcı olmuş. 40 bin kadar da sertifika alan vatandaşımız olmuş. Ciddi manada rağbet gören bir uygulama. Şahsen şuandaki müracaatlardan memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Beklentimizin üzerinde müracaat var. Vatandaşımızın buna rağbet etmesi şehrimiz ve şahıslar için ciddi manada katkı yapacağını düşünüyorum" dedi.
Ankara ziyaretini de değerlendiren Çopuroğlu; "Ankara’ya ne zaman gitsek elhamdülillah bereketle karşı karşıya kalıyoruz. En son gittiğimiz Salı günü cumhurbaşkanımızla diyaloglarımız oldu. Şehri konuştuk, Mustafa İlmek’i konuştuk, partimizin Kayseri’deki karşılığıyla alakalı bildiğimiz doğru olanları anlattık. Kendisi de memnuniyet duyduğunu ifade etti bize. Biz şahsen Ankara’dan var olan enerjimizi artırarak geldik. Çünkü ne zaman Ankara’ya gitsek belli bir plan, program dahilinde gidiyoruz. Elhamdülillah ciddi anlamda güzel gelişmeler oldu. Bundan sonraki süreçte de bu ziyaretlerimizin artarak devam etmesi, şehrimize katkı sunmak adına daha güzel işler yapacağımızı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Siyaset Akademisi hakkında bilgiler veren ArGe Birim Başkanı Murat Yıldız ise başvuruların 27 Ocak’a kadar devam edeceğini bildirdi. Yıldız; “13 Ocak’ta başvurularına başladığımız Siyaset Akademisi 27 Ocak’a kadar online olarak veya İl Başkanlığımıza şahsen müracaat yoluyla başvurular devam edecektir. Türkiye genelinde 38 ilde 19. dönem Siyaset Akademisi’nin başlaması planlanmaktadır. Toplamda 8 haftalık bir eğitim süreci söz konusu burada. Her hafta 2 saat farklı konularda yüz yüze eğitimler düzenlenecek. 4 saat de online olmak üzere toplam 20 saat bir eğitim söz konusu. Eğitim başlıklarını da 3 ana başlıkta özetleyebiliriz. Online dersler, normal yoğunluklu dersler, tecrübe paylaşımı ve kişisel gelişim dersleri. Siyaset Akademisi’ne 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı katılabilmektedir. Eğitim ücreti de 250 TL olarak belirlenmiştir. 18-39 yaş arası katılımcılar için 100 TL, kadın katılımcılar için 100 TL, şehit ve gazi yakınları ile engelli kartı olanlar katılımcılar için ücretsizdir. Eğitim sonunda katılımcılara ‘Katılım Sertifikası’ verilecektir ve eğitim sonunda sınav düzenlenecek ve 100 üzerinden 50 ve üzeri alan katılımcılara ‘Başarı Sertifikası’ verilecektir. Türkiye’de de ilk 3’e giren katılımcılara ise farklı hediyeler verilecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

Siyaset Akademisi’nin 19.’su başlıyor

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