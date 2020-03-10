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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

AYDIN HABERLERİ  | 10.03.2020 09:15 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY) 2.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY) 2. sınıf öğrencisi Nadir Can Sucu tarafından, Söke İşletme Fakültesi Dekanı ve SBKY Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç danışmanlığında hazırlanan proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Nadir Can Sucu yönetiminde, Nazilli İİBF öğrencileri Demet Sakar ve Sera Var ile birlikte hazırlanan ‘Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinç ve Hazırlık Düzeyi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’ adını taşıyan projede, üniversite öğrencilerinin afetlere hazırlıklı olma, korunma ve afetlerle baş etme konularındaki bilgi ve bilinç düzeyleri ile farkındalıklarını ortaya koymak amaçlanıyor.
Proje ile ayrıca afetlerin, özellikle de depremlerin sık yaşandığı aktif fay hatlarının üzerinde yerleşmiş bulunan Aydın’da, depreme yönelik hazırlıkların önemine dikkat çekilmek isteniyor.

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Akşam
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