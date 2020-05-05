Siz de evde kolayca yoğurt mayalayabilirsiniz! Sadece süt ve yoğurt ile...

Sağlıklı bir hayat yaşayabilmenin, hastalıklardan olabildiğince az etkilenmenin yolu bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için ise uyku düzeni ve beslenme şekli öne çıkıyor. İçerdiği faydalı bakteriler sayesinde vücudumuz için birçok faydası bulunan yoğurt, ev yapımı olduğunda çok daha faydalı hale geliyor. Market raflarındaki hazır yoğurtların içindeki raf ömrünü uzatan katkı maddeleri nedeniyle gerçek bir yoğurt yediğimiz bile şüpheli. Oysaki evde temiz, sağlıklı ve istediğimiz kıvamda yoğurt elde etmek hiç de zor değil. Siz de evde yoğurt nasıl mayalanır öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz. Üstelik evde mayalamaya başladıktan sonra hazır yoğurtların aslında ne kadar tatsız olduğunu da fark edeceksiniz.

MALZEMELER

3 litre süt - Çiğ süt, yani açık olarak satılan sütlerden ya da marketlerde satılan pastörize günlük sütlerden kullanabilirsiniz.

1 yemek kaşığı yoğurt - İlk kez mayalama yapacaksanız maya olarak marketlerde satılan prebiyotik yoğurt mayalarını kullanabilir ya da sütü aldığınız yerden de maya temin edebilirsiniz. Ya da varsa evdeki yoğurttan da maya yapabilirsiniz.