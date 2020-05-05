Siz de evde kolayca yoğurt mayalayabilirsiniz! Sadece süt ve yoğurt ile...

Sağlıklı bir hayat yaşayabilmenin, hastalıklardan olabildiğince az etkilenmenin yolu bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için ise uyku düzeni ve beslenme şekli öne çıkıyor. İçerdiği faydalı bakteriler sayesinde vücudumuz için birçok faydası bulunan yoğurt, ev yapımı olduğunda çok daha faydalı hale geliyor. Market raflarındaki hazır yoğurtların içindeki raf ömrünü uzatan katkı maddeleri nedeniyle gerçek bir yoğurt yediğimiz bile şüpheli. Oysaki evde temiz, sağlıklı ve istediğimiz kıvamda yoğurt elde etmek hiç de zor değil. Siz de evde yoğurt nasıl mayalanır öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz. Üstelik evde mayalamaya başladıktan sonra hazır yoğurtların aslında ne kadar tatsız olduğunu da fark edeceksiniz.
3 litre süt - Çiğ süt, yani açık olarak satılan sütlerden ya da marketlerde satılan pastörize günlük sütlerden kullanabilirsiniz.
1 yemek kaşığı yoğurt - İlk kez mayalama yapacaksanız maya olarak marketlerde satılan prebiyotik yoğurt mayalarını kullanabilir ya da sütü aldığınız yerden de maya temin edebilirsiniz. Ya da varsa evdeki yoğurttan da maya yapabilirsiniz.
Öncelikle, kaynatırken sütün tencereye yapışmaması için tencereyi sudan geçirin. Emaye ya da toprak kap varsa çok daha iyi olur.
Çiğ süt kullanacaksanız bir süzgeç yardımıyla süzerek tencereye alın.
Süt kaynarken taşmaması için tencerenin üstüne yatay olarak bir tahta kaşık koyabilir ya da süt taşı kullanabilirsiniz.
Süt kaynayıp köpürmeye başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar karıştırarak pişirin ve sonrasında altını kapatarak sütü soğumaya bırakın.
İdeal ısıya gelip gelmediğini anlamak için serçe parmağınızı süte batırarak 10'a kadar sayın.
Eğer sıcaklığı yanmayacak kadar hissediyorsanız mayalama işlemine geçebilirsiniz.
Mayalama için kullanacağınız yoğurdun içine sıcak sütten biraz ekleyerek koyu bir ayran kıvamına getirin.
Sonrasında mayayı süte ekleyip tahta kaşıkla güzelce karıştırın.
Sulanmayan bir yoğurt elde etmek için tencerenin ağzına bir tahta kaşık koyup kapağını kapatmadan güzelce sarın.
Bu aşamada mayalamanın güzel olması için sütün alttan da üşümemesi gerekir. Bu yüzden tencereyi soğuk zemine koymamaya dikkat edin. Bunun için tencereyi sardığınız örtünün altına bir tahta ya da birkaç kat kalın bir örtü koymanız faydalı olur.
Dört saat bu şekilde bekletin. Bu süre boyunca ısısının düşmemesi için hiç açmayın.
Dört saat dolduktan sonra açıp buzdolabına yerleştirin. Yoğurda kaşık sokmadan önce dolapta da 1 gün bekletirseniz şahane ev yoğurdunuz hazır.
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