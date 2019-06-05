YEMEK

Sizi hasta edebilecek 6 ızgara pişirme hatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Kültürümüzün önemli bir parçası olan mangal, özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasındadır. Keyif yapmanın en tatlı yolu olan mangal organizasyonunun sağlığınız için kabusa dönüşmesini istemiyorsanız bu noktalara çok dikkat edin!

Sizi hasta edebilecek 6 ızgara pişirme hatası

Et ve et ürünlerini mangalda uzun süre pişirmek, kanserojen maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir. Bu riski azaltmak için uygulayabileceğiniz 2 farklı yöntem var. Birincisi; mangaldan önce eti biraz pişirmektir. Gerçekten kısa bir süreden bahsediyoruz. Yani 5 dakika kadar eti fırınlayabilir ya da yağsız tavada mühürleyebilirsiniz.

mangal3

İkinci yöntem ise etleri doğru bir şekilde marine etmektir. Limon suyu, baharat gibi birkaç temel malzeme kullanarak etleri marine edin. Etin dış yüzeyini kaplayan bu sos, etin yüksek sıcaklığa maruz kalmasını önler.
Kömürün kor haline gelmesini bekleyin. Et ile kömür arasındaki mesafenin doğru ayarlanması gerekir. İdeal olan mesafe 15 santimetredir. Eti yavaş yavaş ve yakmadan pişirmeye özen gösterin.

mangal2

Mangal telini yağlamayı unutmayın! Böylelikle zararlı maddelerin ete yapışmasını engelleyeceksiniz.

Mangala başlamadan önce tehlike yaratmamak için donmuş etleri çözdürürken de dikkatli olmalısınız. Eğer etleriniz buzlukta ise onları tezgah üzerinde çözdürmeyi denemeyin bile! Bu yöntem etlerin üzerinde bakteri oluşmasına neden olur. Onun yerine buzlukta değil buzdolabının içinde çözdürün. Bunun için eti 24 saat önce dondurucudan almanız gerekmektedir.

mangal1

Izgarayı düzenli olarak temizlemelisiniz. Izgarayı temizlemeden kaldırdığınızda bir sonraki mangalınız tehlikede olacaktır. Çünkü ızgara teline yapışan yanmış kalıntılar etlere yapışarak sağlığınızı da tehlikeye atacaktır.
Etin yanında asitli içecekler tüketmeyin. Bunun yerine C vitamini bakımından zengin taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirsiniz. Antikansorejen maddeleri içeren portakal suyu, ızgaranın zararlı etkilerine karşı kalkan olacaktır.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Bayramı kilo almadan atlatmak için buna dikkat edinBayramı kilo almadan atlatmak için buna dikkat edin
Tam 25 çeşidi var! Yaklaşık 2 asırlık maya ile pişiriliyorTam 25 çeşidi var! Yaklaşık 2 asırlık maya ile pişiriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mangal yapmanın püf noktaları mangal pişirmek sağlıklı beslenme

En Çok Okunan Haberler

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Ünlü Youtuber reklam filminden servet kazandı!

Ünlü Youtuber reklam filminden servet kazandı!

Ünlü futbolcu, eşiyle aşka geldi!

Ünlü futbolcu, eşiyle aşka geldi!

Bitter çikolata yiyin ve harekete geçin! Adet ağrılarını yenmenin 7 yolu

Bitter çikolata yiyin ve harekete geçin! Adet ağrılarını yenmenin 7 yolu

Alişan kendisine 'cimri' diyenleri utandırdı!

Alişan kendisine 'cimri' diyenleri utandırdı!

Dünyaca ünlü oyuncu 4 günlük eşinden boşandı!

Dünyaca ünlü oyuncu 4 günlük eşinden boşandı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Midenin de bayram edeceği’ düşüncesine dikkat

Bayramı kilo almadan atlatmak için buna dikkat edin

Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor

Tam 25 çeşidi var! Yaklaşık 2 asırlık maya ile pişiriliyor

Prof. Dr. Satıl Bayram şekerini tarçınla dengeleyin

Kahvaltıdan önce bir bardak içerseniz...

Minik bir ecza deposu! Tavuk yumurtasına göre 10 kat daha besleyici

Minik bir ecza deposu! Tavuk yumurtasına göre 10 kat daha besleyici

Bu lokantada hesap sorulmuyor

Bu lokantada hesap alınmıyor!

Bayram için beslenme tüyoları!

Bayram için beslenme tüyoları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.