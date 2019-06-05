Sizi hasta edebilecek 6 ızgara pişirme hatası

Et ve et ürünlerini mangalda uzun süre pişirmek, kanserojen maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir. Bu riski azaltmak için uygulayabileceğiniz 2 farklı yöntem var. Birincisi; mangaldan önce eti biraz pişirmektir. Gerçekten kısa bir süreden bahsediyoruz. Yani 5 dakika kadar eti fırınlayabilir ya da yağsız tavada mühürleyebilirsiniz.

İkinci yöntem ise etleri doğru bir şekilde marine etmektir. Limon suyu, baharat gibi birkaç temel malzeme kullanarak etleri marine edin. Etin dış yüzeyini kaplayan bu sos, etin yüksek sıcaklığa maruz kalmasını önler.

Kömürün kor haline gelmesini bekleyin. Et ile kömür arasındaki mesafenin doğru ayarlanması gerekir. İdeal olan mesafe 15 santimetredir. Eti yavaş yavaş ve yakmadan pişirmeye özen gösterin.

Mangal telini yağlamayı unutmayın! Böylelikle zararlı maddelerin ete yapışmasını engelleyeceksiniz.

Mangala başlamadan önce tehlike yaratmamak için donmuş etleri çözdürürken de dikkatli olmalısınız. Eğer etleriniz buzlukta ise onları tezgah üzerinde çözdürmeyi denemeyin bile! Bu yöntem etlerin üzerinde bakteri oluşmasına neden olur. Onun yerine buzlukta değil buzdolabının içinde çözdürün. Bunun için eti 24 saat önce dondurucudan almanız gerekmektedir.