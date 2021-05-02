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  4. Skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü, ''Lan şerefsiz'' diye bağırdıktan sonra yayından kovuldu

Skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü, ''Lan şerefsiz'' diye bağırdıktan sonra yayından kovuldu

02.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beşiktaş maçının ardından TV100'e bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Ertem Şener'in programında Vardı ile yorumcu Bışar Özbey arasında bir süre sonra sert tartışma yaşandı. Vardı, "Ben 5 vakit namazımı kılan, oruç tutan biriyim" dedikten sonra Özbey, "Ya ne alakası var kardeşim" diye araya girdi. Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" cevabını verdi, ardından yayından kovuldu.

Beşiktaş maçının ardından TV100'e bağlanarak açıklamalarda bulunan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ile yorumcu Bışar Özbey arasında bir süre sonra sert tartışma yaşandı. Vardı, "Ben 5 vakit namazımı kılan, oruç tutan biriyim" dedikten sonra Özbey, "Ya ne alakası var kardeşim" diye araya girdi. Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" cevabını verdi, ardından yayından alındı.

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçın ardından TV100'de Ertem Şener'in sunduğu programa katılan Rahmi Vardı, yorumcularla sert tartışma yaşadı. Vardı yorumcu Bışar Özbey ile bir yaşadığı tartışmada "Oruç tutuyorum ve namaz kılıyorum" deyince Özbey sinirlendi. Özbey, "Ya söze öyle girme kardeşim, ne alakası var" diye yüksek sesle tepki gösterdi. Ardından Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" dedi ve yayından alındı.


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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Ertem Şener
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hatay spor basın sözcüsü düzgün bir şekilde konulurken bağırarak sözünü keserek çocuğa çıkışır gibi çıkışarak adamı kışkırtıyorsunuz sonrada suçlu ilam ediyorsunuz. Doğru düzgün proğram yapın ayıptır ya.
dogru demis dogru soz soyleyeni 9 koyden kovarlar
Bışar Özbey açık açık adamı kışkırtmış. Yorumcuysan yorumculuğunu bil, bir adamın üstüne bu kadar gidersen, söylenecekleri de göze alırsın. Bazı yorumcular haddini aşıyor, kendini bilmez tavırlarda bulunuyor. Ertem Şener’in de üslubunu ve duruşunu alkışlamak lazım.

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