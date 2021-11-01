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Skeet Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenler takımlar belli oldu

01.11.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skeet Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenler takımlar belli oldu

İZMİR (AA) - Atıcılıkta İzmir'de düzenlenen Skeet Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası tamamlandı.

Çiçekliköy'deki atış poligonunda gerçekleşen organizasyon, Bursa, Bolu, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de takımların katılımıyla düzenlendi. Bazı kulüplerin birden fazla takımla yer aldığı organizasyonda İstanbul Avcılık ve Atıcılık A Takımı birinci olurken, aynı kulübün B Takımı ikinci, İzmir Atıcılık üçüncü, Bursa Merkez Av ve Atıcılık dördüncü ve Bolu Belediyespor beşinciliği elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'in atıcılıkta önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Amacımız atıcılık sporunu geniş kitlelere yaymak ve uluslararası alanda başarı yakalayabileceğimiz bu spor dalını geliştirmek. Sorunları tespit ettik. Hızla üzerine giderek İzmir'i atıcılıkta tekrar özlenen noktaya getirmek istiyoruz." dedi.

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