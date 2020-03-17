Mekanik düzenek ve yazılım destekli görsel yönlendirme sistemi olmak üzere 2 ana parçadan oluşan Spinamot sayesinde omurgaya üç boyutlu yapı üzerinde istenilen seviyede kuvvet uygulanabilirken hastalar da egzersizlerini doğru yönde yapabiliyor.

Skolyoz hastalarında üç boyutlu egzersizleri içeren özel tedavi metotları uygulayarak klinik uygulamada görülen iki önemli soruna çözüm getiren cihaz, omurga üzerinde etkili kuvvet uygulama zorluğunun ortadan kalkması ve eğriliğin tipine göre uygun egzersiz seçilmesi konusunda kolaylık sağlıyor.

KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Kinetik Medikal firması tarafından 3 yıllık çalışma sonucu geliştirilen ve "Spinamot" adı verilen cihazla hastalara fizik tedavi protokollerinde yer alan, etkinliği kabul edilmiş skolyoz egzersizleri, terapistler tarafından daha fonksiyonel şekilde uygulanabiliyor.

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Ar-Ge firması tarafından skolyoz hastaları için yerli fizik tedavi cihazı geliştirildi.

- "Spinamot hastaya konforlu ortam sağlayarak, egzersizleri düzenli hale getirecek"

Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet gösteren firmanın genel müdürü Birol Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmayı 2010 yılında fizik tedavi cihazları alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak amacıyla kurduklarını söyledi.

Klinik uygulamada zorluğu olan hastalıklara yöneldiklerini ve bu kapsamda 3 yıl önce skolyoz hastalarının tedavisindeki zorluklara çözüm getirmek için bir cihaz üzerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Topçu, Spinamot'un, skolyoz hastalarının tedavisinde kullanılan mekanik bir sistem olduğunu ifade etti.

Topçu, skolyoz hastalarının klinik tedavilerinde son yıllarda üç boyutlu egzersizlerin uygulandığına işaret ederek geliştirdikleri ürünle bu hareketlerin yapılabilmesi için hastaya mekanik ortam sağladıklarını anlattı.

Klinik uygulamada iki güçlük olduğuna dikkati çeken Topçu, "Kocaeli Üniversitesinde yapılan kısa çalışmalarda hastalar üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlendi. Mekanik olarak zaten skolyozda bazı uygulamalar kolaylaştırıldığında, etkisinin de olumlu olacağını düşünmekteyiz. Burada en büyük güçlük, hastaların egzersizlerini düzenli olarak yapabilmesi. Spinamot'un bu anlamda hastaya konforlu bir ortam sağlayarak, egzersizleri düzenli hale getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.