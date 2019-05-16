Skull & Bones yine ertelendi

Geçtiğimiz günlerde oyunun çıkışı için 2019 yılı kesinleşmişti. Net bir tarih olmasa bile oyunun bu yıl piyasaya çıkması bekleniyordu.

Oyun, korsanlığın altın çağı olarak değerlendirilen zamanlarda geçiyor. Hint Okyanusunun güzelliklerini keşfederken, farklı oyun modlarında diğer korsanlarla ittifak kurma şansımız da var. Oyun, RPG benzeri ilerleme sistemine sahip. Oynanış stilimize göre gemimizi seçiyor, ekipman, silah ve fazlasını güçlendirebiliyoruz. Tabii dilersek tüm bu aksiyonları tek başımıza da yapabiliyoruz.

Kısacası biraz PvE, dilersek PvP tarafına da dalıp okyanusta gezinmenin tadını çıkartmak mümkün. Yalnız bu eğlenceli görünen oyun için bekleyiş devam edecek.

Diğer tarafta açık dünya temelindeki oyunun bir de “Skull & Bones TV show” adındaki dizisi de yolda. Firmanın verdiği bilgiye göre oyunun ertelenmesi, diziyi etkileyemeyecek. Hatta aksine, dizinin planlandığı zamanda yayınlanacağı söyleniyor.

İkinci kere ertelenen oyunun çıkışı için bu sefer 2020 Nisan ayı olarak gösteriliyor. Görünen o ki oyunun geliştirilme sürecinde firmanın daha fazla zamana ihtiyacı var. Oyunun resmi Twitter hesabında, ertelenmeyle alakalı kısa bir video yayınlandı. Videoda yapımcı Karl Luhe, oyunu olabildiğince iyi hale getirmekten ve Ubisoft’un buna bağlı kalmasından bahsediyor. Videoda ayrıca oyunun gelişimiyle alakalı bazı sahne arkası görünümleri de yer alıyor. Luhe, oyunla alakalı daha fazla güncellemeyle “en kısa sürede” geri döneceklerini belirtti.

World of Warcraft Classic’in Çıkış Tarihi Duyuruldu

