SKUT’tan Başkan Uysal’a ziyaret

Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) yönetim kurulu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette, deniz dibi temizliği, arama kurtarma gibi alanlarda faaliyet yürüten dernekle gerçekleştirilebilecek projeler konuşuldu.

Başkan Uysal’ın makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Hasan Milli, gönüllü bir oluşum olan SKUT’un kuruluşu ve amaçları hakkında bilgi verirken, deniz dibi temizliğinden arama kurtarma ve eğitim faaliyetlerine yaptıkları çalışmaları Başkan Uysal’a paylaştı.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, Muratpaşa’da dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini önemseyen, farklı projelerde işbirlikleri kuran bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Uysal, bunun sürekliliğini sağlamak için Doğuyaka Mahallesi’nde hem Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesi hem de yenilik, inovasyon ve girişim destekleme merkezi olarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerini (ASSİM) inşa ettiklerini ve sivil toplum alanında projeler sürdürdüklerini belirtti.

Bu çerçevede SKUT’un faaliyet alanının Muratpaşa için de önemli olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Güney sınırını Akdeniz’in oluşturduğu, 5 mavi bayraklı plaja sahip Muratpaşa’mızda deniz dibi temizliği gibi konularda faaliyet gösteren derneğimizle ortak projelerde buluşmak, bu projeleri gerçekleştirmek Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza değer katacaktır” dedi.

