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Slaven Bilic'in İskoçya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, geçtiğimiz Şubat ayında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'dan kovulmuştu. Ada basını, 50 yaşındaki Hırvat teknik adamın yeni rotasını duyurdu.

Slaven Bilic'in İskoçya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi

MYNET.COM | Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran ve son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında görev yapan Slaven Bilic için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'nin köklü gazetelerinden Daily Mail, Hırvat teknik adamın İskoçya Milli Takımı'nın başına geçeceğini iddia etti. Bilic'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Bilic'in de İskoçya'da görev yapmak için istekli olduğu belirtildi.

'Bilic futbolu çok özledi' diyen 50 yaşındaki teknik adama yakın olan kaynak, 'İskoçya Milli Takımı ile ilgileniyor. Herhangi bir başvuru yapmadı ancak kendisine teklif gelirse şartlar değişir' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Alex McLeish ile yollarını ayıran İskoçya Futbol Federasyonu, yeni teknik adam arayışına başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
slaven bilic İskoçya Milli Takımı

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