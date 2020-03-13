SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en iyisi

Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en iyisi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.03.2020 19:51 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en iyisi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
İngiltere'de de ligler ertelendiİngiltere'de de ligler ertelendi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
West Bromwich Albion slaven bilic ingiltere championship Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

İkinci koronavirüs vakasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İkinci koronavirüs vakasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

UEFA açıkladı: Tüm maçlar ertelendi

UEFA açıkladı: Tüm maçlar ertelendi

G.Saray'dan 'ligler ertelensin' talebi

G.Saray'dan 'ligler ertelensin' talebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kloop'tan City ve ceza yorumu

Kloop'tan City ve ceza yorumu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en iyisi

Şubat ayının en iyisi Bilic

Mesut Özil'den koronavirüs mesajı

Mesut Özil'den koronavirüs mesajı

Bournemouth'da 5 kişide koronavirüse rastlandı

5 kişide koronavirüse rastlandı

İngiltere'de de ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi

İngiltere'de de ligler ertelendi

Premier Lig ekibi Everton'da koronavirüs şüphesi

Everton'da koronavirüs şüphesi

Chelsea'nin genç futbolcusu koronavirüse yakalandı

Chelsea'de koronavirüs vakası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.