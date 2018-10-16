Bilic'ten Beşiktaş'a çılgın teklif!

Beşiktaş'ın başında 2015-17 sezonları arasında görev yapan Slaven Bilic, istediği hedefleri tutturmakta güçlük çekse de camianın sevgisini kazanmıştı. Beşiktaş’ın ardından İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’a giden ancak Ada’daki macerası da 2 sezon süren Hırvat teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi El İttihad’la anlaşmıştı.

Yeni kulübünü güçlendirmek için çalışmalara başlayan Bilic’in, Kara Kartal’dan 2 ismi birden gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının yeni kulübünden; Domagoj Vida ve Gökhan Töre’nin alınmasını istediği belirtildi.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Bu gelişmenin ardından Arabistan temsilcisinin, menacerler aracılığıyla girişimlere başladığı ve 2 isim için Ocak ayı öncesinde tekliflerini hazırladığı bildirildi. El İttihad’ın Vida için 15 milyon Euro, Gökhan Töre için ise 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. 20 milyon Euro’luk (134 milyon TL) teklifin, ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş’a resmi yollarla iletilmesi bekleniyor.

GÖKHAN TÖRE VE VIDA İLE BAĞI VAR

Slaven Bilic, Gökhan Töre’yi West Ham United’a da götürmüş ancak Töre’nin, yaşadığı sakatlık sebebiyle İngiltere macerası beklenenden kısa sürmüştü. Bilic ek olarak Hırvatistan milli takımında görev yaptığı dönemde de Vida’yı A takıma çıkaran teknik adam olmuştu. (Fanatik)

