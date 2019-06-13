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Slaven Bilic West Bromwich Albion ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

Şubat ayından beri kendine kulüp arayan Slaven Bilic, Championship ekibi West Bromwich Albion ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Slaven Bilic West Bromwich Albion ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'i teknik direktörlüğe getirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Albion, Slaven Bilic'i yeni teknik direktör olarak açıklamaktan mutluluk duyar." denildi.

Açıklamada, 50 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, West Ham United ve Arabistan ekibi El İttihad'da görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
slaven bilic West Bromwich Albion

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