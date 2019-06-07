Slaven Bilic, West Bromwich Albion'la anlaşmak üzere

Slaven Bilic'in West Bromwich Albion ile ikinci kez görüştüğü ve anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu belirtildi.
The Telegraph'ta yer alan habere göre; West Bromwich'in, Bilic'in West Ham United'da geçirdiği 2 yıllık dönemden oldukça etkilendiği ve kulübü tekrar Premier Lig'e taşıyacak teknik adam olarak gördüğü ifade edildi.
Beşiktaş'ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Arabistan temsilcisi Ittıhad'da görev yapan Bilic, Şubat ayından bu yana yeni kulüp arayışlarını sürdürüyor.
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