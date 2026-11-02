Slavia Prag - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Slavia Prag Çarşamba 23:00 Arsenal

Slavia Prag ile Arsenal, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Fortuna Arena'da mücadele ediyor.

Slavia Prag, Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. İki takım için de önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı olacak.

Lig Durumu Arsenal 1. İngiltere Premier Ligi O 9 G 8 B 0 M 1 P 24 14 Attığı Gol 5 Yediği Gol +9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Arsenal 14 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı A Arsenal Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 0 / 1 Gol 5 – 3

Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 2 gol yedi.

Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Slavia Prag tüm kulvarlar Jablonec 0-5 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 4-0 Zbrojovka Brno Çekya Kupası G

Slavia Prag 1-1 Mlada Boleslav Çekya 1. Ligi B

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B

Slavia Prag 0-0 Hradec Kralove Çekya 1. Ligi B Arsenal G G G G M tüm kulvarlar Liverpool 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi G

Arsenal 2-0 Everton İngiltere Premier Ligi G

Bayern Münih 2-2 Arsenal Şampiyonlar Ligi B

Nottingham Forest 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi G

Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Arsenal, son 4 lig maçında galip gelerek formunu yükseltmiş durumda. Slavia Prag'ın son 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 beraberlik alması, zayıflığını gösteriyor.

Eksik Oyuncular Slavia Prag 11 eksik Stepan Chaloupek Ivan Schranz Tomas Chory Ondrej Kolar Lukas Provod Igoh Ogbu Jakub Markovic Hamidou Kante Samuel Isife Elias Pitak Adonija Ouanda Arsenal 2 eksik William Saliba Bukayo Saka

Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Sakat - Sağlık Sorunları Bulunuyor), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lukas Provod (Şüpheli), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Jakub Markovic (Sakat), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Samuel Isife (Şüpheli), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.

Arsenal kadrosunda William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat) ve Bukayo Saka (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Declan Rice Arsenal 0 Gol 5 Asist Kai Havertz Arsenal 3 Gol 0 Asist Bukayo Saka Arsenal 3 Gol 0 Asist Riccardo Calafiori Arsenal 1 Gol 2 Asist

Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kai Havertz, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Declan Rice.

İkili Rekabet 0 Slavia Prag 1 Beraberlik 2 Arsenal Slavia Prag 0-3 Arsenal Şampiyonlar Ligi

Slavia Prag 0-4 Arsenal UEFA Avrupa Ligi

Arsenal 1-1 Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arsenal 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Slavia Prag 1, Arsenal 8 gol attı.