Slavia Prag - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Slavia Prag ile Arsenal, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Fortuna Arena'da mücadele ediyor.
Slavia Prag, Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. İki takım için de önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı olacak.
Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 2 gol yedi.
Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.
Arsenal, son 4 lig maçında galip gelerek formunu yükseltmiş durumda. Slavia Prag'ın son 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 beraberlik alması, zayıflığını gösteriyor.
Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Sakat - Sağlık Sorunları Bulunuyor), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lukas Provod (Şüpheli), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Jakub Markovic (Sakat), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Samuel Isife (Şüpheli), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.
Arsenal kadrosunda William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat) ve Bukayo Saka (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kai Havertz, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Declan Rice.
Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arsenal 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Slavia Prag 1, Arsenal 8 gol attı.
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