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Slavia Prag - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir karşılaşmaya hazırlıyor. Arsenal ise son dönem formuyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Slavia Prag - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Slavia Prag
Çarşamba 23:00
04.11.2026
Arsenal
Stadyum: Fortuna Arena Yayın: tabii Spor

Slavia Prag ile Arsenal, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Fortuna Arena'da mücadele ediyor.

Slavia Prag, Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. İki takım için de önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı olacak.

Lig Durumu

Arsenal

1. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
8
B
0
M
1
P
24
14
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+9
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Arsenal 14 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Arsenal Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 0 / 1
Gol
5 – 3

Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 2 gol yedi.

Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Slavia Prag

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Jablonec 0-5 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G
  • 27.10.2026 Slavia Prag 4-0 Zbrojovka Brno Çekya Kupası G
  • 24.10.2026 Slavia Prag 1-1 Mlada Boleslav Çekya 1. Ligi B
  • 20.10.2026 Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Slavia Prag 0-0 Hradec Kralove Çekya 1. Ligi B
Arsenal G G G G M

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Liverpool 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi G
  • 24.10.2026 Arsenal 2-0 Everton İngiltere Premier Ligi G
  • 21.10.2026 Bayern Münih 2-2 Arsenal Şampiyonlar Ligi B
  • 18.10.2026 Nottingham Forest 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi G
  • 13.10.2026 Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Arsenal, son 4 lig maçında galip gelerek formunu yükseltmiş durumda. Slavia Prag'ın son 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 beraberlik alması, zayıflığını gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Slavia Prag

11 eksik
Stepan Chaloupek Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Ivan Schranz Sakat Sağlık Sorunları Bulunuyor
Tomas Chory Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ondrej Kolar Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lukas Provod Şüpheli
Igoh Ogbu Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Jakub Markovic Sakat
Hamidou Kante Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Samuel Isife Şüpheli
Elias Pitak Şüpheli
Adonija Ouanda Sakat

Arsenal

2 eksik
William Saliba Sakat Sırtından Sakat
Bukayo Saka Sakat Uyluk Sakatlığı

Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Sakat - Sağlık Sorunları Bulunuyor), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lukas Provod (Şüpheli), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Jakub Markovic (Sakat), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Samuel Isife (Şüpheli), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.

Arsenal kadrosunda William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat) ve Bukayo Saka (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Declan Rice Declan Rice Arsenal 0 Gol 5 Asist
Kai Havertz Kai Havertz Arsenal 3 Gol 0 Asist
Bukayo Saka Bukayo Saka Arsenal 3 Gol 0 Asist
Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Arsenal 1 Gol 2 Asist

Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kai Havertz, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Declan Rice.

İkili Rekabet
0 Slavia Prag
1 Beraberlik
2 Arsenal
  • 04.11.2025 Slavia Prag 0-3 Arsenal Şampiyonlar Ligi
  • 15.04.2021 Slavia Prag 0-4 Arsenal UEFA Avrupa Ligi
  • 08.04.2021 Arsenal 1-1 Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arsenal 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Slavia Prag 1, Arsenal 8 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Slavia Prag - Arsenal maçı ne zaman?

4 Kasım 2026 tarihinde.

Slavia Prag - Arsenal maçı saat kaçta?

23:00'te.

Slavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Slavia Prag - Arsenal maçında hangi oyuncular eksik?

Slavia Prag'da Stepan Chaloupek, Ivan Schranz, Tomas Chory, Ondrej Kolar, Lukas Provod, Igoh Ogbu, Jakub Markovic, Hamidou Kante, Samuel Isife, Elias Pitak ve Adonija Ouanda eksik. Arsenal'da ise William Saliba ve Bukayo Saka sakat.

Slavia Prag ve Arsenal'nın ligde kaç puanı var?

Arsenal 24 puanla 1. sırada. Slavia Prag'ın puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Slavia Prag arsenal
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