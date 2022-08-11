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Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

11.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovacko Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık ilk maçın rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Skor avantajını ilk maçta elde eden Fenerbahçe, deplasmandaki mücadeleye işi bitirmeye gidiyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Sarı Lacivertliler, bugün oynanacak olan kritik maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Mücadele canlı yayın bilgileri vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

SLOVACKO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.

Saat 20.00'da başlayacak olan mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

fenerbahçe

FENERBAHÇE İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI

Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Slovacko'yla oynadığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı. Fenerbahçe golleri yeni transferlerden Emre Mor ve Lincoln Henrique atmıştı.

Temsilcimiz Fenerbahçe oynanacak olan rövanş maçında 3 veya daha fazla skor farkıyla yenilmediği sürece tur atlayan taraf olacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe slovacko Slovacko - Fenerbahçe
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