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Slovacko - Fenerbahçe maçına saatler kala ortalık kızıştı! "Ümraniye'yi görünce..."

11.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 3-0'lık galibiyet almış ve rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu. Fenerbahçe, Çekya'da oynanacak maç öncesi ilk lig maçında Ümraniyespor'la da 3-3 berabere kalmıştı. Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, sarı - lacivertli takımla oynanacak olan rövanş müsabakası öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Slovacko - Fenerbahçe maçına saatler kala ortalık kızıştı! "Ümraniye'yi görünce..."

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlile bu karşılaşmanın akabinde Ümraniyespor'u ağırlamış ve son dakikalarda bulduğu golle müsabakayı 3-3'lük beraberlikle tamamlamıştı.

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri rövanş mücadelesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçını izlediklerini belirten Svedik, sarı - lacivertlilerin futbolu sonrası ümitlendiklerini dile getirdi.

İŞTE MARTIN SVEDIK'İN SÖZLERİ;

"FENERBAHÇE ÇOK KALİTELİ AMA..."

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"Avrupa başlı başına bir motivasyondur. Kendimiz, kulüp ve Çekya'nın ülke puanı katsayısı için oynuyoruz. Her puan ve her zafer önemlidir. Fenerbahçe çok kaliteli ama bu yine de futbol. Umutlar sönünceye kadar çok çalışmalıyız. Gelişmeyi tersine çevirmeye çalışmalıyız. Kafama böyle koydum. Oyunculara bunu söyleyeceğim."

"ÜMRANİYESPOR MAÇI BİZE UMUT OLDU"

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"Fenerbahçe maçında hızlı başlayacağız. Hiçbir şey beklemeden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Fenerbahçe'nin son maçını izledik. O maç bize umut oldu." dedi.

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Ümraniyespor fenerbahçe slovacko
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