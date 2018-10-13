Slovakya 1 - 2 Çekya

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Krmencik ve 76. dakikada Patrick Schick kaydetti. Slovakya'nın tek golü ise 62. dakikada Marek Hamsik'ten geldi.
Slovakya'da Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel ve Trabzonsporlu Jurac Kucka karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Skrtel 90 dakika oynadı, Kucka ise 54 dakika sahada kaldı. Çekya'da ise Antalyaspor'un oyuncusu Celustka ile Kasımpaşalı David Pavelka 90 dakika forma giydi. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Çekya, bu galibiyetle birlikte puanını 3 yaparken Slovakya 2 maç sonunda puansız kaldı. Grupta 2'de 2 yapan Ukrayna ise lider durumda yer alıyor.
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