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SMA hastası 17 aylık bebek, Kovid-19'u yendi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Antalya'da çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle götürüldüğü Akdeniz Hastanesi Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs teşhisi konulan bebeğin uygulanan tedaviyle testleri negatife döndü - Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı: - "Artık yoğun bakım süreci bitmek üzere. O da klinikte takip edilecek ama altta çok ciddi başka problemler, ciddi kas hastalığı var" - İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: - "83 yaşında virüsü yenen hastamız da oldu, 3 yaşında hastalığı yenip taburcu ettiğimiz de"

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kas hastası bebeğin testleri, uygulanan tedaviyle negatife döndü.

Bazı şikayetleri nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Spinal muskuler atrofi (SMA) hastası 17 aylık bebeğe yapılan testle Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yoğun bakıma alınan ve Sağlık Bakanlığının önerdiği tedaviler uygulanan bebeğin yapılan iki farklı testinin sonucunun negatif çıkması herkesi mutlu etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 aylık bebeğin Türkiye'deki Kovid-19'a rastlanan en küçük hastalardan biri olduğunu söyledi.

- Klinikte takibine devam edilecek

Kovid-19 tespiti sonrası bebeğe yoğun bakım takibi yapıldığını ifade eden Aydınlı, ilaç tedavisi de uygulandığını vurguladı.

Uygulanan tedavinin yüz güldürdüğünü, son iki testin negatif çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Aydınlı, "Artık yoğun bakım süreci bitmek üzere. O da klinikte takip edilecek ama altta çok ciddi başka problemler, ciddi kas hastalığı var. Zaten soluk almakta sıkıntılı. Akciğer problemleri olan bir hasta." diye konuştu.

Bebeğin boğazına yapılan işlemle ev tipi makineyle rahatlıkla nefes alabildiğine değinen Aydınlı, anneye yapılan Kovid-19 testinin ise negatif çıktığını bildirdi.

- Hastalığı yenenlerin yaş grubu değişiyor

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de kentte 25 pandemi hastanesi olduğunu, ilk etapta 2 bin 500 civarında yatağı pandemiye ayırdıklarını anlattı.

Sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığına işaret eden Hülür, "83 yaşında virüsü yenen hastamız da oldu, 3 yaşında hastalığı yenip taburcu ettiğimiz de. Üniversite hastanemizde 17 aylık bebekte virüse rastlandı ancak çocuğun ikincil hastalıkları var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Antalya Bülent Aydınlı Kovid-19

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