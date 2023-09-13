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  4. SMA hastası çocukların fotoğrafını kullanıp dolandırıcılık yaptılar: 4 gözaltı

SMA hastası çocukların fotoğrafını kullanıp dolandırıcılık yaptılar: 4 gözaltı

13.09.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların fotoğraf ve videolarını kullanarak gelir elde eden 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 kişinin sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların fotoğraf ve videolarını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kartı, 41 adet SMA hastalarının isminin yazılı olduğu kutu, 36 adet jelatinsiz yardım kumbarası, 680 TL madeni para, bin 30 TL kağıt para, sosyal medya hesaplarının ve yardım edildiği iddia edilen kişilerin kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının olduğu defter, 3 dekont, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, yardım paraları ile 2 adet plastik kabartmalı dernek levhasına ve suçtan elde edilen gelir ile almış olabileceği değerlendirilen bir araca el konuldu.
Emniyete götürülen şahısların işlemleri sürüyor.

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