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SmallSat Symposium, "Küçük Uydu Endüstrisinin Geleceği Tanımlanıyor" sloganıyla düzenlendi

15.02.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SmallSat Symposium, "Küçük Uydu Endüstrisinin Geleceği Tanımlanıyor" sloganıyla düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Profen’in de katılımcıları arasında yer aldığı SmallSat Symposium 8-10 Şubat tarihleri arasında "Küçük Uydu Endüstrisinin Geleceği Tanımlanıyor" sloganıyla Silikon Vadisi'nde düzenlendi.

Profen açıklamasına göre, yörüngede bulunan uyduların yüzde 97’sini oluşturan küçük uydu endüstrisinin en önemli sektörel buluşmaları arasında yer alan, uydu haberleşme sektörünün önemli liderlerinin bir araya geldiği SmallSat Symposium 2022, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Silikon Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Endüstrinin önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda sektörün önemli firmalarının temsilcileri de bir araya gelerek yeni iş birlikleri alanında görüşmelerde bulundu.

SmallSat 2022 katılımcıları arasında yer alan, uydu haberleşme, telekomünikasyon, veri merkezi ve savunma teknolojilerinde global bir şirket olarak faaliyet gösteren Profen, etkinlik boyunca müşteri ve iş ortaklarıyla bir araya gelerek, geliştirdiği LEO tipi düşük ve MEO tipi orta yörünge uydularını yüksek doğrulukla takip edebilme yetenekleri bulunan XY Kaideli Anten Sistemleri ve RF ürünlerinin yanı sıra, yerli mühendislikle ve milli imkanlarla geliştirilen uydu teleportları, telekomünikasyon sistemleri ve veri merkezlerinin gözlem, kontrol ve yönetiminde kullanılan “Visionic” ürünün en yeni sürümü sergiledi.

Etkinliğe şirketi temsilen Profen Üst Yöneticisi (CEO) Önder Havuzlu, İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Cem Odaman ve Ar-Ge Direktörü Hakan Savaşan katıldı. Etkinlik boyunca yoğun ilgi gören PROFEN standında küresel ve proje bazlı iş birliği fırsatları değerlendirilerek mevcut ve potansiyel müşterilere Profen ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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