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  4. SMD Başkanı Erarslan, Kovid-19 sürecinde sağlık muhabirliğinin önemine dikkati çekti:

SMD Başkanı Erarslan, Kovid-19 sürecinde sağlık muhabirliğinin önemine dikkati çekti:

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

"Konusunda uzman sağlık muhabirleri bu süreçte kahraman sağlık çalışanlarıyla aynı cephede mücadele veriyor. Arkadaşlarımız paniğe yol açmadan tedbire yönelik güzel haberleriyle vatandaşlara yol gösteriyor" - "Halkımız gazetede ya da internet sitesinde okudukları haberin altında muhabirin imzası var mı ona baksınlar. 'Uzmanlar ya da yetkililer' diye başlayan haberlere inanmasınlar"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) Başkanı Yusuf Ziya Erarslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sağlık haberciliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Uzman sağlık muhabirleri kahraman sağlık çalışanlarıyla aynı cephede mücadele veriyor." dedi.

Erarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basın çalışanlarının sağlık haberciliği konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak için 10 yıl önce Sağlık Muhabirleri Derneğinin kurulduğunu hatırlattı.

Bugüne kadar hazırladıkları eğitim çalışmalarıyla birçok sağlık muhabirinin yetişmesine katkı sunduklarını dile getiren Erarslan, "Sağlık haberciliğinin öteden beri stratejik ve uzmanlık gerektiren bir branş olduğunu ifade ediyoruz. Uzman sağlık muhabiri olabilmek için en az iki yıl bu alanda haber yapılması lazım." diye konuştu.

Yıllardır sağlık muhabirliğinin önemine anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Erarslan, geçmişte, konusunda uzman olmayan insanlarla yapılan haberler nedeniyle zaman zaman toplumun bilmeden yanlış yönlendirildiğini savundu.

- "Arkadaşlarımız vatandaşa yol gösteriyor"

Türkiye'de uzman sağlık muhabiri sayısının iki elin parmaklarını geçmediğinin altını çizen Erarslan, şöyle konuştu:

"Türk medyasının gündemi öteden beri 3S üzerine yani siyaset, spor ve savaş haberleri üzerine kurulmuştu. Biz ise her zaman ülkemizde medyanın sağlık, eğitim ve kalkınma haberi üzerine olması gerektiğini anlatıyoruz. Yeni tip koronavirüs salgınında sağlık haberciliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldı. Artık aileler salgına bağlı olarak çocuklarının eğitim durumlarının nasıl olacağını, toplum ise bu durumun ekonomik olarak en az kayıpla atlatılması için yapılan haberleri takip ediyor. Konusunda uzman sağlık muhabirleri bu süreçte kahraman sağlık çalışanlarıyla aynı cephede mücadele veriyor. Arkadaşlarımız paniğe yol açmadan tedbire yönelik güzel haberleriyle vatandaşlara yol gösteriyor."

Erarslan, bu süreçte konusunda uzman sağlık muhabirlerinin haberlerine resmi makamların verilerini kaynak gösterdiğini dile getirdi.

Koronavirüsle ilgili haberleri takip eden vatandaşlara da uyarılarda bulunan Erarslan,"Halkımız gazetede ya da internet sitesinde okudukları haberin altında muhabirin imzası var mı ona baksınlar. 'Uzmanlar ya da yetkililer' diye başlayan haberlere inanmasınlar. Televizyonlarda halkımızı paniğe sevk eden açıklamalara da dikkat etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "Haberlerde evde kalmaya teşvik edilmesi gerekir"

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ise Kovid-19 ile ilgili yapılan haberlerin Türkiye'de ve dünyada en çok okunan ve izlenen haberler arasında olduğunu söyledi.

Muhabirlerin haberlerini yaparken konusunda uzman bilim insanlarından görüş almalarının önemli olduğunu vurgulayan Takımcı, "İnsanlar bilgiye ulaşabilmek için birden çok medya platformunu kullanıyor. Özellikle basın mensupları bu süreçte halkı umutsuzluğa sürüklememesi ve onlara moral vermesi lazım. Haberlerde evde kalmaya teşvik edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

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