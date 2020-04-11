SMD Başkanı Erarslan, Kovid-19 sürecinde sağlık muhabirliğinin önemine dikkati çekti:

Bugüne kadar hazırladıkları eğitim çalışmalarıyla birçok sağlık muhabirinin yetişmesine katkı sunduklarını dile getiren Erarslan, "Sağlık haberciliğinin öteden beri stratejik ve uzmanlık gerektiren bir branş olduğunu ifade ediyoruz. Uzman sağlık muhabiri olabilmek için en az iki yıl bu alanda haber yapılması lazım." diye konuştu.

- "Arkadaşlarımız vatandaşa yol gösteriyor"

Türkiye'de uzman sağlık muhabiri sayısının iki elin parmaklarını geçmediğinin altını çizen Erarslan, şöyle konuştu:

"Türk medyasının gündemi öteden beri 3S üzerine yani siyaset, spor ve savaş haberleri üzerine kurulmuştu. Biz ise her zaman ülkemizde medyanın sağlık, eğitim ve kalkınma haberi üzerine olması gerektiğini anlatıyoruz. Yeni tip koronavirüs salgınında sağlık haberciliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldı. Artık aileler salgına bağlı olarak çocuklarının eğitim durumlarının nasıl olacağını, toplum ise bu durumun ekonomik olarak en az kayıpla atlatılması için yapılan haberleri takip ediyor. Konusunda uzman sağlık muhabirleri bu süreçte kahraman sağlık çalışanlarıyla aynı cephede mücadele veriyor. Arkadaşlarımız paniğe yol açmadan tedbire yönelik güzel haberleriyle vatandaşlara yol gösteriyor."

Erarslan, bu süreçte konusunda uzman sağlık muhabirlerinin haberlerine resmi makamların verilerini kaynak gösterdiğini dile getirdi.

Koronavirüsle ilgili haberleri takip eden vatandaşlara da uyarılarda bulunan Erarslan,"Halkımız gazetede ya da internet sitesinde okudukları haberin altında muhabirin imzası var mı ona baksınlar. 'Uzmanlar ya da yetkililer' diye başlayan haberlere inanmasınlar. Televizyonlarda halkımızı paniğe sevk eden açıklamalara da dikkat etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.