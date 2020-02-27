YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Smyrna Antik Kenti kazılarında gümüş takılar bulundu

Smyrna Antik Kenti kazılarında gümüş takılar bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 27.02.2020 12:23 | Son Güncelleme

Smyrna Antik Kenti kazılarında gümüş takılar bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Antik Kenti kazılarında, bir kap içinde gümüş takılar bulunduğu bildirildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, EÜ Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Tanrıver başkanlığındaki ekip, antik kentte kazı çalışmalarına devam ediyor.

Milattan önce 3 bin yılın ikinci yarısına tarihlenen tabakada yapılan kazılarda, bir kap içinde gümüş takılar ortaya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıver, şunları kaydetti:

"İlk gözlemlerimize göre buluntu, gümüş tellerden yapılmış yüzük, küpe, saç halkası, saç iğnesi ve şerit plakalardan meydana getirilmiş birkaç saç bandından oluşuyor. Buluntu, kentin elitlerine ait küçük bir hazine olarak yorumlanabileceği gibi yine bir yönetici emrinde çalıştığı düşünülen bir mücevher ustasının hurda takılarından oluşan mal varlığı olarak da kabul edilebilir. Eski Smyrna'nın erken yönetimine veya çevre kültürlerle ilişkilerine yönelik önemli bilgiler elde edeceğimize inandığımız bu nadir buluntu üzerindeki; konservasyon, ileri teknikte görüntüleme ve tanımlama çalışmalarımız hala devam ediyor."

Gümüş takılardan oluşan buluntunun tomografisi çekildikten sonra uzmanların görüşü doğrultusunda birbirinden ayrılıp ayrılamayacağına karar verileceğini bildiren Tanrıver, "Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa, konservasyon uzmanları tarafından birbirine yapışmış olan nesneler ayrılabilecek. Troia'dan bildiğimiz Erken Tunç Çağ hazinelerinin alçak gönüllü bir örneği, ayrıntıları ile araştırılacak ve İzmirlilerin günümüzden 4 bin 500 yıl önceki teknoloji bilgileri, kültürel bağlantıları ve belki sosyal düzenlerine ilişkin yeni bilgiler ortaya konulacaktır." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tanrıver ve ekibini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Antik Gümüş Kent Takı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

İzmir Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:41
Öğle
13:29
İkindi
16:37
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.