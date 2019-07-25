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Snapchat günlük 203 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

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TEKNOLOJİ  | 25.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkayan şirket, 203 milyon aktif günlük abone sayısı ile rakiplerinin peşinde olduğu mesajını da vermiş oldu.

Snapchat günlük 203 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Uygulamadaki hızlı kullanıcı artışında, Snapchat’in yeniden dizayn edilmiş ve hızlandırılmış Android uygulamasını da çıkarmasının etkisi olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan yeni güncellenen uygulamanın eski Android cihazlarında çalışmaması nedeniyle küçük bir kullanıcı kitlesinin kaybedildiğinin de altı çiziliyor.

Facebook’un en büyük endişelerinden biri de, genç neslin Facebook’u fazla “yaşlı” bulması ve dikkatini Snapchat’te yöneltmesiydi. Snapchat’in hızla büyüyen kullanıcı sayısı şimdi bu endişeleri yeniden gündeme getirecek.

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Snapchat kullanıcı

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