Snapchat günlük 203 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Uygulamadaki hızlı kullanıcı artışında, Snapchat’in yeniden dizayn edilmiş ve hızlandırılmış Android uygulamasını da çıkarmasının etkisi olduğu vurgulanıyor.
Öte yandan yeni güncellenen uygulamanın eski Android cihazlarında çalışmaması nedeniyle küçük bir kullanıcı kitlesinin kaybedildiğinin de altı çiziliyor.
Facebook’un en büyük endişelerinden biri de, genç neslin Facebook’u fazla “yaşlı” bulması ve dikkatini Snapchat’te yöneltmesiydi. Snapchat’in hızla büyüyen kullanıcı sayısı şimdi bu endişeleri yeniden gündeme getirecek.
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