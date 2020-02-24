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Sneijder'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım geldi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2020 20:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 20 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmesinin ardından Sneijder'den "ağlama"lı gönderme geldi.

Sneijder'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım geldi!

Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yıllık aranın ardından mağlup etti.

Sarı-Kırmızılı takımın yıllar sonra gelen bu galibiyeti sonrası bir çok eski futbolcu da paylaşımda bulundu.

Galatasaray formasını başarıyla giyen ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'den göndermeli bir paylaşım geldi.

Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamasında "Fener ağlama" şarkısını söyleyen Hollandalı bu kez instagram hesabından paylaşım yaptı.

Instagram storyisine çay fotoğrafı koyan Sneijder "Ağlama" mesajı paylaştı.

Sneijder'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce Galatasaray taraftarından beğeni aldı.

snejder


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