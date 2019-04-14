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Sneijder'den Kadıköy itirafı: Kendimi güçsüz hissediyordum

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, oynadığı Fenerbahçe derbilerini anlattı.

Sneijder'den Kadıköy itirafı: Kendimi güçsüz hissediyordum

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, oynadığı Fenerbahçe derbilerini anlattı.

beIN Sports’a konuşan yıldız futbolcu, “Kadıköy’de Galatasaray senin zamanında neden kazanamadı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce, “Bu sefer 3 puanla ayrılacağız’ diyorduk ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu. Kendimi güçsüz ve kötü hissediyordum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sneijder Galatasaray Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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