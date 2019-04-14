Sneijder'den Kadıköy itirafı: Kendimi güçsüz hissediyordum

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, oynadığı Fenerbahçe derbilerini anlattı.

beIN Sports’a konuşan yıldız futbolcu, “Kadıköy’de Galatasaray senin zamanında neden kazanamadı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce, “Bu sefer 3 puanla ayrılacağız’ diyorduk ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu. Kendimi güçsüz ve kötü hissediyordum” dedi.

