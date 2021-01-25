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Sneijder futbola geri dönüyor!

25.01.2021 20:26 | Son Güncelleme:
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Sneijder futbola geri dönüyor!

Wesley Sneijder, Hollanda 2. Ligi takımlarından FC Den Bosch'ta göreve başlamaya hazırlanıyor.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Hollanda kulübü FC Den Bosch'daki yeni görevi için sabırsızlanıyor.

Wesley Sneijder'ın kulüpteki görevi ise henüz resmiyete kavuşmadı.

"ELLERİM KAŞINIYOR"

36 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "Görüşmelerimiz henüz devam ediyor ama gerçekten ellerim kaşınıyor. Burada göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu ana kadar kulüpte gördüğüm her şey çok pozitifti." dedi.

Kulüple ilgili planını henüz açıklamayan Sneijder, açıklamalarının devamında; "Sadece her şey resmileştiğinde konuşabiliriz. Sadece buraya bir para yatırımı yapıp kenara çekilmeyeceğimizi garanti edebilirim." sözlerini sarf etti.

Hollanda 2. Lig takımı Den Bosch, 21 hafta sonunda ligin son sırasından bir üst sırada yer alıyor. 19. sıradaki takımın 12 puanı var.

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