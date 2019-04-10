Sniper Elite V2 Remastered'ın çıkış tarihi belli oldu

Geliştirici Rebellion, oyunun 14 Mayıs'ta çıkış yapacağını açıkladı.

Sniper Elite V2 Remastered, 2012 yılında piyasaya sürülen orijinal oyunun yenilenmiş hali olacak. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliştirilen V2 Remastered’da geliştirilmiş grafiklerin yanı sıra HDR ve 4K çözünürlük desteği bulunacak. Ayrıca Rebellion'un Zombie Army serisinden gelen 7 yeni oynanabilir karakter, yeni bir fotoğraf modu ve 16 oyuncuya kadar çok oyunculu mod da yer alacak oyunda. Oyun için şimdiye dek çıkmış bütün içerikler de yenilenmiş sürümde bulunacak.



