Snowboard nedir, nasıl yapılır?

Kış sporları karlı zeminde yapılan branşları ifade etmektedir. Kış sporu tanımında belirleyici aktör zemin ve iklim koşullarıdır. Yarışmalar veya sportif aktiviteler doğrudan bir dağın zirvesinde veya yüksek sağlık alanlardan dikey yönlü olması gerekmez. Genel kıstas karlı zemin üzerinde gösterilen atletik performanslardır. İklim koşulları organizasyonun düzenlendiği bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kış sporları ekipmanlara bağlı sporlardır. Bu ekipmanlar kar yanığı ve yansımasını engelleyici, soğuğa karşı koruyucu, düşme riskine karşı güvenlikli ve karlı zeminde hareket etmeyi kolaylaştıran özelliklerde olabilirler. Kış sporları arasında yer alan snowboard sporu da kar üzerinde atletik performansın ve kareografik sunumun bir arada yapıldığı bir spor branşıdır.

Snowboard nedir?

Snowboard, kar üzerinde, ayakların tek bir tahtaya sabitlendiği ve vücut ağırlığı tarafından yönlendirildiği kış sporudur. Snowboard biçim ve eylem türü olarak kayak ile benzerlik taşır. Ancak kullanılan ekipman ve teknikler açısından oldukça farklıdır. Snowboard sporu yarışmaları içerisinde hız, süre, teknik kalite gibi kriterlerin yanı sıra kareografik figürlerin ve manevraların da değerlendirilmesi yer almaktadır. Temel mantık, snowboard adı verilen tahta üzerinde dengede durarak kar üzerinde kaymak ve yön değiştirmektir. Fiziksel momentum aktif şekilde kullanılır.

Snowboardda ağırlıklı olarak bacak, bel ve core bölgesi aktif şekilde kullanılır. Vücudun alt kısmı yön vermede üst kısmı ise denge sağlamada kullanılır. Snowboard'un temel ekipmanları arasında; snowboard tahtası, bağlamalar, snowboard botları, kask ve koruyucu gözlük yer almaktadır. Ayrıca başlangıç seviyesindeki sporcular için dizlik, dirseklik ve kalçayı koruyan özel pantolonlar önerilmektedir.

Snowboard nasıl yapılır?

Snowboard yoğun pratik gerektiren bir spor branşıdır. Öğrenme sürecinde lisanslı bir eğitmenden ders alınması tavsiye edilmektedir. Zorlu hava koşulları ve iklim şartlarına karşı yüksek teknik, sezgi, el ayak ve göz koordinasyonu gerektiren bir süreçtir. Snowboard sporu yapmanın ilk aşaması duruşun öğrenilmesidir. Snowboard sporunda "regular" (sol ayak önde) veya "goofy" (sağ ayak önde) olmak üzere iki temel duruş stili bulunur. Başlangıç seviyesi dersleri sabit duruş, düz kayma, yavaşlama ve hareket halindeyken durma teknikleri üzerine odaklanır.

Snowboard teknikleri arasında en önemlilerden birisi yavaşlama tekniği olan "heel side" (topuk kenarı) duruşudur. Bu teknikte çömelir pozisyonda topuklara ağırlık verilerek kayak yönü ters istikamete çevirilerek durulmaktadır.

Snowboardda yavaşlayarak durmak önemlidir. Dengenin önemli bir aşamasıdır. Snowboard sporunda denge ve yön kontrolü vücut ağırlığı ile sağlanır. Buradaki belirleyici faktör vücudun momentumunun doğru kullanılmasıdır. Kas hafızasının oluşması önemlidir.

Snowboard sporunda dönüş ve düşme nedir?

Dönüşler snowboard'da en sık yapılan manevralardan birisidir. Omuz ve kalçaların dönüş yönüne doğru hareket ettirilmesiyle yapılır. Başlangıç seviyesinde, hafif eğimli ve geniş pist tercih edilmektedir. Bu pistlerde manevra alanları daha yumuşaktır ve dönüşler yavaş bir şiddette gerçekleştirilebilir.

Snowboardda başlangıç aşamasının önemli derslerinden birisi "düşmenin öğretilmesidir".Çünkü snowboard sporunda düşmek neredeyse kaçınılmazdır. Ayrıca düşmenin kendisi kadar düşmeye direnmek de sakatlıklara sebebiyet verebilir. Bu sebeple doğru düşme tekniği öğretilir. Dizleri bükerek ve yana doğru düşmek en güvenli yöntemdir.