G.Saray'ın yıldızı Real Madrid'in forveti oldu!

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından sezon sonu yapılacak transferler de şimdiden merak konusu oldu.
Fransız So Foot dergisinin Instagram hesabı ise Real Madrid'in olası yeni transferlerini değerlendirirken, İngiliz The Sun gazetesinin ''Real Madrid'in yeni 11'i'' görselini ufak bir değişikliğin ardından paylaştı.
MBAPPE YERİNE MITROGLOU!
Fransız dergisi, Sun gazetesinin paylaştığı kadroda Kante, Eriksen, Pogba, Hazard, Neymar gibi transferleri tutarken forvette Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'ya yer verdi. The Sun'ın orijinal görselinde ise forvette Kylian Mbappe yer alıyordu.
So Foot'un Instagram paylaşımının ardından birçok taraftar, Mitroglou tercihine gülerken bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ve Gökhan Töre kararını verdi!
Mustafa Cengiz'den bomba UEFA itirafı
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Barcelona'dan Japonya'ya sürpriz transfer
Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Balıkesir şokta! Transfer yasağı...
Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!
Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!
Kararını verdi, sezon sonu gidiyor
''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''
Fatih Tekke dönemi sona erdi
Rodallega ve Hosseini antrenmanı tamamlayamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum