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G.Saray'ın yıldızı Real Madrid'in forveti oldu!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Zinedine Zidane'ın gelmesiyle gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid'in 'rüya kadrosu'nda Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'nun da yer alması dikkat çekti.

G.Saray'ın yıldızı Real Madrid'in forveti oldu!

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından sezon sonu yapılacak transferler de şimdiden merak konusu oldu.

Fransız So Foot dergisinin Instagram hesabı ise Real Madrid'in olası yeni transferlerini değerlendirirken, İngiliz The Sun gazetesinin ''Real Madrid'in yeni 11'i'' görselini ufak bir değişikliğin ardından paylaştı.

MBAPPE YERİNE MITROGLOU!

Fransız dergisi, Sun gazetesinin paylaştığı kadroda Kante, Eriksen, Pogba, Hazard, Neymar gibi transferleri tutarken forvette Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'ya yer verdi. The Sun'ın orijinal görselinde ise forvette Kylian Mbappe yer alıyordu.

So Foot'un Instagram paylaşımının ardından birçok taraftar, Mitroglou tercihine gülerken bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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