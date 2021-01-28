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Soba zehirlenmesinde hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi

28.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden İdris Özcan (77) ile eşi Nefise Özcan (81), Yıldıztepe beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.Olay gece merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında meydana geldi.

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden İdris Özcan (77) ile eşi Nefise Özcan (81), Yıldıztepe beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay gece merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında meydana geldi. İdris ve Nefise Özcan çiftinden bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı çiftin evine giren ekipler, Özcan çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.
İdris Özcan (77) ile eşi Nefise Özcan (81), Yıldıztepe beldesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

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