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Sobadan kaynaklı yangın paniğe sebep oldu

22.02.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Erzincan merkez Cumhuriyet mahallesinde sobadan kaynaklanan yangın korkuttu.Erzincan’da, Yusuf Güler’e ait evde soba bacasının fazla ısınması yangına neden oldu.

Erzincan merkez Cumhuriyet mahallesinde sobadan kaynaklanan yangın korkuttu.
Erzincan’da, Yusuf Güler’e ait evde soba bacasının fazla ısınması yangına neden oldu. Yangını gören ev sahibi Yusuf Güler 110 itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin baca kısmından çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ev sahibi Yusuf Güler “Bir anda evi duman sardı. Duvarların çok sıcak olduğunu ve yandığını görünce itfaiyeye haber verdim. “ diye konuştu.
Çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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