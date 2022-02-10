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SOBE vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasına girdi

10.02.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıf Başkanı Mustafa Ak: - "Hem sivil toplum kuruluşu olarak kapasitemizi geliştireceğiz hem de alanda daha etkin şekilde faaliyet göstereceğiz. Hayatlarına umut olmamızı bekleyen birçok çocuğumuz ve birlikte yürüyeceğimiz çok uzun yolumuz var"

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak, vakfın vergi muafiyeti tanınan sivil toplum kuruluşları arasına dahil olduğunu söyledi.

Ak, merkezde düzenlenen toplantıda, gelişimsel yetersizlik olarak tanımlanan otizm spektrum bozukluğunun birçok çocuğu ve ailesini etkilediğini belirtti.

Vakfın, erken tanı dönemi 1,5-2 yaşından, yetişkinlik dönemine kadar farklı yaş gruplarındaki otizmli bireylere hizmet verdiğini anlatan Ak, otizmli bireylerin eğitim, terapi ve bireysel ders imkanlarından faydalandığını anlattı.

- "SOBE için dönüm noktası"

Ak, yaptıkları çalışmalarla devletin kamu hizmetlerindeki yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın desteği ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'nın takibi, Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle SOBE artık vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında yer aldı. Bu, SOBE için bir dönüm noktası. Bize destek olmak isteyip de bu statümüzü sorgulayanlar için büyük bir kolaylık. Özellikle ulusal firmalarla yürütmekte olduğumuz projelerde karşımıza çıkan zorlukların aşılmasında da çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Hem sivil toplum kuruluşu olarak kapasitemizi geliştireceğiz hem de alanda daha etkin şekilde faaliyet göstereceğiz. Hayatlarına umut olmamızı bekleyen birçok çocuğumuz ve birlikte yürüyeceğimiz çok uzun yolumuz var. Şu an 200'ü aşkın çocuğumuz burada hizmet almakta ama ön kayıt yaptırmak için sırasının gelmesini bekleyen 300'ü aşkın da çocuğumuz var."

- SOBE'de eğitim alan 8 çocuğun tanısı kalktı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da SOBE'nin başarılarının daha da artacağına inandığını aktardı.

Merkezde çocukların hayatının değiştiğini vurgulayan Altay, "8 çocuğumuzun tanısının kalkmış olması, onların bundan sonraki hayatına normal devam edebileceklerinin bir işareti. İnşallah bunun sayısının yüzleri, binleri bulmasını arzu ediyoruz. SOBE, teknik tabirle vergi muafiyetini de alarak, çok önemli bir aşama daha kaydetmiş oldu. Bunda çok büyük emekler var." diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bundan sonraki süreçte merkezin farklı ivme kazanacağını ifade etti.

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