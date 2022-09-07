SOCAR yetkilileri Batman Valisi Canalp'i ziyaret etti

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) yetkilileri, Batman Valisi Ekrem Canalp'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan Petrol Rezerv Antlaşması gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına Türkiye'de petrol sondajı yapmak üzere Batman'a gelen SOCAR sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli ve Hamza Oğuzhan, Vali Canalp'ı makamında ziyaret etti.

SOCAR yetkilileri ile bir süre sohbet eden Canalp, şirket yetkililerinden kentte yürütecekleri petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Canalp, yurt ekonomisine sağlayacakları katkıdan dolayı teşekkür etti, sondaj çalışmalarında başarılar diledi.

Kerimli de Azerbaycan ile Türkiye arasında mart ayında İstanbul'da düzenlenen Petrol Rezerv Zirvesinde imzalanan antlaşma kapsamda en önemli sondajları Batman'da yapmayı planladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgede yapacağımız sondajlarda petrole ulaşmamız bizleri çok mutlu edecektir. Ayrıca Batman Valiliği tarafından Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir ifadesi olarak yapılan Karabağ Parkı ile pekiştirilen kardeşlik köprüsü, SOCAR'ın Batman'da yürüteceği petrol arama faaliyetlerimiz ile kardeşliğimiz daha da derinleşecek."

