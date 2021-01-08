Sodanın faydaları saymakla bitmiyor! Tüketirken bunlara dikkat

'Soda, fizyolojik olarak sindirimi rahatlatmaz, sadece içeriğindeki gaz dolayısıyla gaz çıkarma ihtiyacı doğar ve bir rahatlama sağlar' diyen Keservuran, sodanın faydalarının içindeki minerallerden kaynaklandığını söyledi. İçilen sodanın minerallerden zengin olması nedeniyle sindirime katkı sağladığını söyleyen Keservuran, sodanın günde 3 şişeden fazla içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Vücut için gerekli birçok vitamin ve minarellerden yararlanılmasını sağlayan sodanın içinde en yoğun olarak kalsiyum, magnezyum, sodyum ve klorür bulunur. Mineralli maden sularının tüketimi ile metabolizmanın ihtiyacı olan asgari mineral ve sıvı ihtiyacı karşılanabilir. Sağlık problemlerine yardımcı olan sodalar, organların işleyişinin düzenlenmesinde ve güçlendirilmesinde de rol oynar.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR, KRAMPLARI GİDERİYOR!

Sodanın içinde bulunan mineral ve vitaminler vücudu şu şekilde etkiler:

İçinde yer alan flor ve kalsiyum sayesinde diş etleri ile kemik güçlendirmekte ve korumaktadır. Aynı zamanda sinir sistemindeki uyarıların iletilmesine katkı verir. Kanın pıhtılaşma özelliğini daha güçlü hale getirir. İçeriğinde yer alan magnezyum kalp sağlığını korur. Kas ağrıları ve krampların giderilmesinde önemlidir. Safra kesesi ile kalın bağırsak fonksiyonlarını dengeler. İdrar yollarında veya böbreklerde taş oluşumunu engeller. Sindirim ve boşaltım ile beraber bağırsakları destekler. Hem cildi hem de saçları besler, canlılık kazandırır. Vücutta yer alan enfeksiyonların minimum seviyeye inmesini sağlar. Özellikle hamilelik döneminde kalsiyum ve magnezyum katkısı oldukça önemlidir.



Bu şekilde daha birçok farklı faydası ile beraber soda günümüzde oldukça yoğun tüketilir.

SODA TÜKETİRKEN DİKKAT: FAYDASI GİBİ ZARARI DA VAR

Soda, içindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücuda pek çok olumlu etkide bulunsa da tansiyon, kalp damar rahatsızlığı, reflü, gastrit, ülser gibi şikayetlerde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu tür hastalıkları bulunan kişilerin soda tüketiminde dikkatli olmaları gerekir.

Gün içinde keyifle tüketilen meyveli sodaların ise büyük çoğunluğu şeker içermekte ve kalori içermektedir. Bu da vücut için tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla sade sodanın içerisine taze sıkılmış limon suyu ekleyip, nane katarak içerseniz sodanın yararlarını engellemeden limon ve nanenin içindeki vitaminleri de almış olursunuz.

