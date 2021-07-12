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Sodexo'nun Üye Direktörlüğü görevine Ersoy Bayraktar atandı

12.07.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sodexo'nun Üye Direktörlüğü görevine Ersoy Bayraktar atandı

İSTANBUL(AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin Üye Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Ersoy Bayraktar getirildi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır teknoloji alanında satış ve pazarlama deneyimine sahip Ersoy Bayraktar, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’ne Üye Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak katıldı.

Şirketin üye stratejilerine liderlik edecek Bayraktar, 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine NCR bünyesinde başladı.

Koç.net’te büyük müşterilerden sorumlu Satış Yöneticisi olarak çalışan Bayraktar, 2007-2021 yılları arasında Oracle firmasında satış ve pazarlama alanında Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan yöneticilik görevlerinde buldu.

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