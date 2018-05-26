Sofiane Feghouli 5 aydır sakat sakat oynadığını açıkladı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'nin 5 aydır sakatlığı bulunmasına karşın forma giydiği ortaya çıktı.
Süper Lig'de Galatasaray ile sezonu şampiyon tamamlayan Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nda sakatlığı sebebiyle oynayamayacağını açıkladı.
Sezon başında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Feghouli, 4-5 aydır tam olarak sakatlıktan kurtulamadığını ancak şampiyonluk için fedakarlık yaptığını vurguladı.
İşte Feghouli'nin paylaşımı
"4-5 ay önce aşil tendonumda yaşadığım sakatlık nedeniyle şampiyonluk yarışında takımıma faydalı olabilmek için Galatasaray tıbbi kadrosuyla karşılıklı anlaşarak oynamaya devam ettim. Sezon bittikten sonra tedavi olmak amacıyla Cezayir Milli Takımı'ndan pişmanlık duyarak affımı istiyorum."
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