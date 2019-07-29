Sofiane Feghouli Akhisarspor maçında forma giyemeyecek

Sezon bitiminde doğru dürüst tatil yapamadan Cezayir Milli Takımı kampına giden ve Afrika Kupası'nda şampiyonluğa kadar giden Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın 7 Ağustos tarihinde Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçında yer alamayacak.
Fatih Terim, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Sofiane Feghouli'ye 9 Ağustos'a kadar izin verdi. Cezayirli yıldız, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
SERI, LUYINDAMA, BELHANDA DÖNDÜ
Afrika Kupası'ndan sonra izinleri yeni biten Jean Michael Seri, Christian Luyindama ve Younes Belhanda ise takıma döndü. Terim, 3 futbolcunun antrenmanlardaki performansını beğenmesi halinde Akhisarspor maçının kadrosuna alacak.
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