Sofiane Feghouli'den 12 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı ağırladığı karşılaşmada ilk golü atan Sofiane Feghouli, 12 yıl sonra bir ilki de yaşadı.

Cezayirli futbolcu, bu sezon ilk kez Nef Stadyumu'nda ağları sarsma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, bu golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Deneyimli futbolcu daha önce St.Johnstone deplasmanında ve Hatayspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda gol atma başarısı gösterdi.

12 YIL SONRA BİR İLK!

Sofiane Feghouli ayrıca Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) sonra ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaraylı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının 71. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

