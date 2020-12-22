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Sofiane Feghouli: Galatasaray hep lider olmalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 21:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrasında konuştu.

Sofiane Feghouli: Galatasaray hep lider olmalı

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede bu sezon ilk golünü atan Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Cezayirli oyuncu, "Çok mutluyum. Güzel bir galibiyet oldu. Son maçtan sonra bir reaksiyon gerekiyordu, gösterdik. Hocamız için burada kazandık. Kanatta da oynayabiliyorum, merkezde de oynayabiliyorum. Bugün 1 gol attım. Galatasaray'ın hep lider olması gerekiyor. Önümüzde zorlu bir süreç var. Çok sık maçlar olacak. O dönemi de iyi geçirmek istiyoruz." dedi. Trabzonspor ile oynayacakları maç için de konuşan tecrübeli oyuncu, "Her maç iyi oynamaya çalışıyoruz. Florya'da çok iyi idmanlar yapıyoruz. Bugün karşılığını aldık. Arda ve Belhanda'da aramıza yeniden katıldı. Trabzon zor bir deplasman, kolay değil. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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