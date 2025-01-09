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Sofiane Feghouli geri dönüyor! Cezayirli oyuncudan resmi açıklama bile geldi! "İlgi olduğunu biliyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 07:29
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Ülkemizde Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarını giyen Sofiane Feghouli, geçen sezon Karagümrük ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir kulüpsüz durumda bulunan Sofiane Feghouli için transfer iddiası ortaya atıldı.

Sofiane Feghouli geri dönüyor! Cezayirli oyuncudan resmi açıklama bile geldi! "İlgi olduğunu biliyorum"

Geçen sezon Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Sofiane Feghouli, futbola geri dönüyor. Henüz yeşil sahalara veda ettiğini açıklamayan Sofiane Feghouli'nin yeniden İspanya'ya döneceği ifade edildi.

LAS PALMAS İSTİYOR

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İspanyol takımı Las Palmas, Sofiane Feghouli ile ilgileniyor. Bonservisi elinde bulunan Sofiane Feghouli için girişimlere başlayan Las Palmas kısa süre içinde teklif yapacak.

AÇIKLAMA YAPTI "İLGİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

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Feghouli, "Futbolda, resmi bir teklif gelene kadar asla bilemezsiniz. Ben sadece ilgi olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. 2017-2022 yılları arasında Galatasaray forması ile 2 lig şampiyonluğu ve 2 kupa kazandı. 35 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinin en verimli dönemini Galatasaray'da yaşadı. 37 gol atıp 35 gol pası verdi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Sofiane Feghouli
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