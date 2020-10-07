Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı!

Real Madrid forması giyen Sırp forvet Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, geçtiğimiz ay dünyaya getirdiği bebeğine aldığı hediye ile herkesi şaşırttı.Alışılagelenin dışında bir hediye seçen Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın aldı ve bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"GÖKYÜZÜNDEKİ KONUMUNA GÖRE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"

"Selam millet, nasılsınız?" diyerek söze başlayan ünlü model, "Bildiğiniz gibi üç hafta önce doğum yaptım ve oğlum için özel bir şey yapmak istedim. Yıldız satan bir siteye rastladım ve bir yıldız satın aldım. Aslında bu, gerçekten harika bir şey çünkü sitedeki yıldızı zevkinize ve gökyüzündeki konumuna göre değiştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında Capri Adası'nda nişanlanan Luka Jovic-Sofija Milosevic çifti, bebekleri dünyaya geldikten sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde İspanya'da görülmüş ve Milosevic doğumun üstünden kısa bir süre geçmesine karşın fit görüntüsüyle dikkat çekmişti.

JOVIC KARANTİNA KURALLARINI DELMİŞTİ

Luka Jovic koronavirüsün Avrupa kıtasını kasıp kavurduğu dönemde Real Madrid'in karantina kurallarını ihlal ederek Sırbistan'a gitmiş, ülkesinde de kuralları hiçe sayarak Milosevic'in doğum gününü kutlayarak tepki çekmişti.

