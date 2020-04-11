Şoför esnafına maske dağıtıldı

Altındağ’da korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, gün boyu görev yapmakta olan dolmuş, taksi ve servis şoförlerine ücretsiz maske dağıtıldı.

Altındağ Belediyesi, Altındağ’da her yaştan ve her kesimden vatandaşların korona virüsten korunması için etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Mahalle mahalle temizlik uygulamasını ve her noktada dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı. Altındağ’da hizmet veren dolmuş, taksi ve servis şoförlerine ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yapıldı.

“Şoför kardeşlerimizin de sağlığını çok önemsiyoruz”

Şoför esnafının da gün boyu çalışmak zorunda olan meslek sahipleri arasında olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Hayatın devam etmek zorunda olduğu alanlar var. Bunlardan biri de ulaşım Sefer sayıları azalsa da, şoför kardeşlerimiz de görevlerinin başında, gün boyu görevlerini yerine getiriyorlar. Herkes gibi onların da sağlığını çok önemsiyoruz. Bu nedenle ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yaptık” dedi.