YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Şoför esnafına maske dağıtıldı

Şoför esnafına maske dağıtıldı

ANKARA HABERLERİ  | 11.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Altındağ’da korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı.

Altındağ’da korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, gün boyu görev yapmakta olan dolmuş, taksi ve servis şoförlerine ücretsiz maske dağıtıldı.
Altındağ Belediyesi, Altındağ’da her yaştan ve her kesimden vatandaşların korona virüsten korunması için etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Mahalle mahalle temizlik uygulamasını ve her noktada dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı. Altındağ’da hizmet veren dolmuş, taksi ve servis şoförlerine ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yapıldı.

“Şoför kardeşlerimizin de sağlığını çok önemsiyoruz”
Şoför esnafının da gün boyu çalışmak zorunda olan meslek sahipleri arasında olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Hayatın devam etmek zorunda olduğu alanlar var. Bunlardan biri de ulaşım Sefer sayıları azalsa da, şoför kardeşlerimiz de görevlerinin başında, gün boyu görevlerini yerine getiriyorlar. Herkes gibi onların da sağlığını çok önemsiyoruz. Bu nedenle ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yaptık” dedi.

“Dezenfekte istasyonumuz hizmette”
Geçtiğimiz haftalarda İskitler semt pazarında “hijyen istasyonu” uygulaması başlattıklarını da hatırlatan Başkan Balcı “Aracını dezenfekte etmek isteyen şoför esnafımız, İskitler Semt Pazarı’na gelerek, bu hizmetten hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası, ücretsiz olarak faydalanabilir. Kendilerinin, ailelerinin, araçlarını ulaşım için kullanan vatandaşlarımızın, kısacası tüm toplumun sağlığı için hepsine bu hizmetten faydalanmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“Maskeleri yere atmayalım”
Maske kullanımında dikkat edilecek en önemli hususun, kullanılmış maskelerin yüzeyine dokunulmaması ve kullanılmış maskenin mutlaka en yakındaki çöp kutusuna atılması olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, maske kullanan herkesten bu konuda duyarlı davranmasını istedi.
Başkan Balcı “Salgınla mücadelede en önemli konulardan biri de, kullandığımız koruyucu ekipmanların imhası. Bu konuda ciddi bir duyarsızlık görüyoruz, sokaklar kullanılmış maske dolu. Kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Mümkün olduğunca çöp kutularına atmaları bizler ve doğamız için, ayrıca salgın hastalıkla mücadele için çok önemli ” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Ankara Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:10
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:30
Yatsı
20:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Özgür Eczanesi
Cankaya
Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Enise Eczanesi
Yenimahalle
Pelinin Eczanesi
Yenimahalle
Berkay Eczanesi
Mamak
Pilül Eczanesi
Cankaya
Alara Eczanesi
Kizilay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Sadık Yalsızuçanlar, Yassıada'daki Tevfik İleri'yi anlatacak

Sadık Yalsızuçanlar, Yassıada'daki Tevfik İleri'yi anlatacak

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.