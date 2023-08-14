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Şoför olarak bindiği minibüsten yoklama kaçağı olarak çıktı

14.08.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de sivil trafik polisleri, minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Minibüslere yolcu olarak binen polisler, minibüs şoförünü sıkı denetime alarak ihlal yapıp yapmadığını tespit etti. Kural ihlalinde bulunan sürücülere toplam 3 bin 725 TL cezai işlem uygulandı. Denetime giren bir sürücünün ise yoklama kaçağı olduğu anlaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Minibüse yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, sürücüleri sıkı denetime aldı. Kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, güzergah üzerinde resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak, sürücü ve yolcuları bilgilendirdikten sonra cezai işlem uyguladı. Denetlenen minibüs sürücülerine kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ile oynamak ve emniyet kemeri takmamaktan toplamda 3 bin 725 TL para cezası kesildi. Öte yandan denetime giren bir şoförün yoklama kaçağı olduğu anlaşıldı. Ekipler sürücü hakkında tutanak tuttu.

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